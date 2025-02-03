تعليمات تسليم استمارة امتحانات الثانوية العامة للمدارس 2025

كتب ــ محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات تسليم الاستمارات الخاصة بالتقدم لامتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى 2024/2025 للمدارس كالتالى:

- توريد رسم الامتحان لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم بمنافذ السداد بمكاتب البريد - مكاتب فورى، وحسب عدد مرات تقدم الطالب.

- يسدد الطالب بنفسه رسم الامتحان المقرر باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ثم يسلم المدرسة أصل وصورة من إيصال السداد ويوضع أصل الإيصال داخل استمارة الطالب.

- سترد الاستمارات التي لا ينطبق عليها الشروط وكذلك الاستمارات الناقصة للاستيفاء فور ورودها.

- مطابقة الاستمارات على كشوف 150 د امتحانات الثانوية العامة من حيث الشعبة واللغة الأجنبية الأولى والثانية وحالة القيد والعدد وسوف يعاد الغير مستوفى منها.

- ضرورة اعتماد كشوف 150 د من قسم شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية وبقية الكشوف المرفقة في هذه التعليمات .

- يراعى عند طباعة كشوف 150 د أن الطلبة الذين تتضمن اختيارهم للمواد الاختيارية التخصصية.

- التأكد من الشعبة واللغة الأجنبية الثانية التي سوف يؤدى الطالب الامتحان فيها و في حالة وجود خطأ سوف يتم تحويل المتسبب إلى الادارة العامة للشئون القانونية بالوزارة .

- بالنسبة لمدارس اللغات الشعبة الأدبية يرفق كشف معتمد بأسماء الطلبة الذين يدرسون مادة (جغرافيا) باللغة الأجنبية الأولي وإذا لم توجد هذه النوعية يتم ارسال إقرار معتمد من مدير المدرسة لا يوجد .

- الطلبة المحولون للمدارس الخاصة بالصف الثالث الثانوي وكان نجاحهم في صفوف سابقة من مديريات أو إدارات أخرى تعامل مثل طلبة المنازل ، أي ترفق باستمارتهم بيانات النجاح من الصف الأول للثاني الثانوي و من الصف الثاني للثالث الثانوي ، وما يثبت حصوله على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها .

- التأكد من وجود ثلاثة صورة حديثة للطالب مقاس ٦٤ مدون عليها اسم الطالب من الأمام و خاتم شعار الجمهورية من الخلف (على أن تكون الصور متطابقة وحديثة) و هي نفس الصورة المطبوعة على الاستمارة.