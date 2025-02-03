تسمم 12 كلبا يثير الجدل فى لبنان.. اعرف حقيقة "مجزرة الكلاب" فى مرفأ بيروت؟

إيمان حنا

لا تزال واقعة تسمم 12 كلبًا اليوم الاثنين، فى مرفأ بيروت، يسودها حالة من الغموض، حيث تم العثور عليهم واحدا تلو الآخر، فيما بدت علامات التسمم واضحة على الجيفة.

من جانبها نفت إدارة مرفأ بيروت ضلوعها بهذه المجزرة، مؤكدة أن ليس لها أي علاقة بتلك الأعمال اللاإنسانية، مؤكدة أن هذه الإدعاءات هي مجرد ترويج لمعلومات كاذبة ومغلوطة، وأنها ستلاحق مطلقيها قضائيًا.

وأوضحت أن نفوق الكلاب وقع خارج حرم المرفأ .

وفى وقت سابق، كان قد اندلع حريق في محيط مرفأ بيروت وأكدت الإدارة أنها حذرت مرارًا وتكرارًا من مخاطر انتشار الأكشاك بشكل عشوائي في محيط المرفأ، على الرغم من صدور قرارات ملزمة عن الجهات المعنية، إلا أن أحدًا لم يستجب لتلك التحذيرات.

يذكر أن مرفأ بيروت هو ميناء بيروت البحري الذى شهد ثالث أكبر انفجار غير نووى في العالم في عام 2020 والذى نتج عنه 200 قتيل و6000 مصابا ولا تزال القضية قيد التحقيق لكشف الجناة .