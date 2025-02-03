ترامب يأمر الكونجرس بدعم إسرائيل بمعدات عسكرية وقنابل بقيمة مليار دولار

كتب عبد الوهاب الجندى

طالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من قادة الكونجرس الموافقة على عمليات نقل جديدة بقيمة مليار دولار تقريبا من القنابل وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.

وعن اتفاق غزة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصريحات لصحفيين في البيت الأبيض، إنه لا يملك "ضمانات" بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد، وذلك بعد أن دخل الاتفاق بين "حماس" وإسرائيل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي بعد 15 شهراً من الحرب على القطاع.

ويضم الاتفاق 3 مراحل، تشتمل الأولى ومدتها 42 يوماً على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل المحتجزين والأسرى، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخلياً في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

من ناحية أخرى، قال مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف: حتى الآن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة صامد ومستمر، مضيفا: "الرئيس وجه بالعمل على إطلاق سراح الرهائن والجميع ملتزمون بذلك ونواصل تنفيذ الاتفاق".

وجاءت تصريحات ترامب وويتكوف للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الاثنين قبل لقاء مزمع للرئيس الأمريكي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا الثلاثاء.