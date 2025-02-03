ترامب: اتفقنا مع المكسيك على نشر 10 آلاف جندى بالحدود مقابل وقف الجمارك

كتب عبد الوهاب الجندى

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه تحدث مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، معلنا الموافقة على نشر 10 آلاف جندي مكسيكي على الفور على الحدود التي تفصل المكسيك عن الولايات المتحدة.

وأشار ترامب في بيان، إلى أن هؤلاء الجنود سيتم مهمته على وجه التحديد لوقف تدفق الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدنا، كما اتفقنا على إيقاف التعريفات الجمركية المتوقعة على الفور لمدة شهر واحد سنجري خلالها مفاوضات برئاسة وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثلين رفيعي المستوى من المكسيك.

وأكد أنه يتطلع إلى المشاركة في هذه المفاوضات مع الرئيسة شينباوم، مشيرا إلى أنه يحاول التوصل إلى "صفقة" بين البلدين.

أعلنت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، أنها توصلت إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتأجيل الرسوم الجمركية البالغة 25% على السلع المكسيكية المقرر فرضها غدًا لمدة تصل إلى شهر واحد، وفي المقابل ستعزز المكسيك حدودها الشمالية بعشرة آلاف من قوات الحرس الوطني لمنع المخدرات، وخاصة الفنتانيل، من دخول الولايات المتحدة.