تداول 44 ألف طن و1004 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 44000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1004 شاحنة و90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 479 شاحنة و85 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 40000 طن بضائع، 525 شاحنة و5 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة NEW SPSEIRIT على متنها 28000 طن فوسفات تصدير إلى بلغاريا والسفينتين سينا وAlcudia Express فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين سينا وAlcudia Express وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 4000 طن بضائع و400 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2655 راكب بموانيها.

