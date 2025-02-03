تخدم 417 ألف نسمة.. تعرف على مستشفى كوم أمبو الجديد بأسوان × 7 معلومات

أسوان – عبد الله صلاح

تواصل السواعد المصرية استكمال المشروعات وبناء الصروح الطبية التى تساعد على تخفيف الآلام على المرضى فى كل مواقع الجمهورية، ومنها مستشفى كوم أمبو الجديد التى تساعد 417 ألف نسمة على تقديم الخدمة الطبية المميزة للمرضى منهم، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عنها:

1. مستشفى كوم أمبو الجديد هى إحدى الصروح الطبية لوزارة الصحة بمحافظة أسوان.

2. تدخل المستشفى حالياً مرحلة التشغيل التجريبى بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والإنشاء الجديد.

3. تخدم المستشفى نحو 417 ألف نسمه بمركز ومدينة كوم أمبو والقرى التابعة لها.

4. تضم مستشفى كوم أمبو الجديد 65 سرير فى المبنى الجديد والقديم.

5. تقع المستشفى على مساحة 9900 م2.

6. تشمل 18 سرير للعناية المركزة و47 سرير داخلى.

7. المستشفى تضم أقسام الطوارئ والأشعة وقسطرة القلب وعناية القلب والنساء والتوليد والحضانات والعمليات بواقع 6 غرف منها 4 كبرى و2 صغرى، والعناية المركزة، والصيدلية المركزية، والحضانات بواقع 45 حضانة، والغسيل الكلوى بواقع 36 سرير و2 عزل، والمعامل بواقع 5 معمل وبنك الدم، وأماكن لانتظار السيارات .



داخل المستشفى



محافظ أسوان مع الطاقم الطبى بالمستشفى