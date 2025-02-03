تحسبا لهجمات بمسيرات.. روسيا توقف العمل فى عدة مطارات

محمد جمال

قالت السلطات الروسية إنها أوقفت العمل فى عدة مطارات بالبلاد لأسباب تتعلق بالسلامة، مؤكدة أن مناطق عدة فى أنحاء البلاد تحت تهديد هجوم بالطائرات المسيرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

يذكرأن، وجه الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى اتهام للجيش الروسى بقصف مدرسة لجأ إليها مسنون في مدينة سودجا الواقعة فى القسم الذى تحتله كييف من منطقة كورسك الروسية، معلنا مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات من المدنيين العالقين تحت الأنقاض.

وقال زيلينسكى فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعى "إكس"، "هذه هى الطريقة التي تشن بها روسيا الحرب".

وأضاف: "بقنبلة جوية روسية.. دمروا المبنى على الرغم من وجود عشرات المدنيين هناك.. هكذا خاضت روسيا حربًا ضد الشيشان قبل عقود من الزمان.. لقد قتلوا سوريين بنفس الطريقة.. القنابل الروسية تدمر المنازل الأوكرانية بنفس الطريقة".