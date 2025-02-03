تجهيزات بمستشفيات قصر العينى لاستقبال مصابى ومرضى غزة.. صور

كتب ـ محمد صبحى

أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أنه تم الانتهاء من تجهيزات الإقامة القصيرة لاستقبال مرضى ومصابى قطاع غزة وذلك بالتزامن مع فتح معبر رفح البرى، مشيراً إلى أنه من المتوقع البدء فى استقبال الحالات بداية من غد.

وأوضح الدكتور حسام صلاح، أنه تم تجهيز " ترياج ج" داخل قصر العينى والدور السابع لاستقبال المرضى وفرزهم وتوزيعهم على التخصصات، لافتا إلى أنه جارٍ تحهيز أماكن بمستشفى أبو الريش الياباني والمنيرة لتوزيع الحالات من الأطفال.

وكان الدكتور حسام صلاح شارك فى الزيارة الهامة التي قام بها وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات و الدكتور حسام صلاح عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات ورؤساء الجامعات وأعضاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتفقد معبر رفح الحدودي، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة وتقديم الدعم اللازم حيث تعكس الزيارة التزام الدولة المصرية بدعم الأشقاء الفلسطينيين وتم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات لاستقبال المرضى والمصابين من القطاع.

وأكد أنه تم إعلان حالة الاستعداد القصوى داخل مستشفيات قصر العينى وأنها تعمل على مدار الساعة لضمان توفير الإسعافات الأولية والعلاجات لجميع حالات المصابين و تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة لاستيعاب الحالات الحرجة، وتوفير طواقم طبية متخصصة لضمان تقديم رعاية متكاملة وكذا تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية تحسبًا لأي مستجدات.



تجهيز المستشفيات



تجهيزات بمستشفيات قصر العينى لاستقبال مرضى غزة



تجهيزات بمستشفيات قصر العينى لاستقبال مصابى غزة