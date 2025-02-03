بيان من تعليم شمال سيناء بشأن نقل طلاب مدرسة عمرو أبو هندية إلى أخرى

العريش - محمد حسين

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء بيانًا توضيحيًا بشأن نقل طلاب مدرسة الشهيد عمرو أبو هندية الرسمية لغات إلى مدرسة المجاهد محمد الغول الرسمية لغات، وذلك ردًا على بعض الشكاوى التي وردت إلى اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

وأوضحت المديرية أن قرار النقل جاء بناءً على قرار اللجنة العليا لتعديل الفراغات وتحويل المراحل التعليمية رقم ٢٤٥ بتاريخ 12 يناير 2024، والذي يتضمن تعلية مبنى مدرسة الشهيد عمرو أبو هندية الرسمية لغات بإضافة دور واحد. كما ورد خطاب من هيئة الأبنية التعليمية يؤكد ترسية العملية على أحد المقاولين، مع تحديد موعد تسليم الموقع في 12 أكتوبر 2024، مما يستلزم إخلاء المدرسة ونقل طلابها إلى مدرسة أخرى خلال فترة التنفيذ.

وأشارت المديرية إلى أنه بعد دراسة المقترحات المقدمة من مجلس الأمناء، تم النظر في عدد من المدارس البديلة، وجاءت النتائج كالتالي:

.مدرسة أحمد شحاتة الرسمية لغات: تعاني من ازدحام نظرًا لأعمال التوسعة الجارية بها، ما يجعل من غير الممكن استقبال طلاب إضافيين.

• مبنى جناح مدرسة السيدة عائشة أم المؤمنين: يحتوي على 9 فراغات فقط، وهو عدد غير كافٍ لاستيعاب 17 فصلًا تضم 631 طالبًا من مدرسة الشهيد عمرو أبو هندية.

• مدرستا أبي صقل الجديدة والشهيد شريف محمد حسين: بعد مراجعة الإدارة المدرسية، تبين عدم توفر فراغات كافية لاستضافة المدرسة كفترة صباحية.

وبناءً على ما سبق، ومع إصرار مجلس الأمناء على أن تكون المدرسة البديلة فترة صباحية أو ضمن منظومة المدارس التجريبية، لم تتوفر الشروط المطلوبة إلا في مدرسة المجاهد محمد الغول الرسمية لغات، التي تمتلك الإمكانيات اللازمة لاستقبال الطلاب مؤقتًا لحين الانتهاء من أعمال التعلية.

وأكدت المديرية أنه تم عقد محضر تنسيق من لجنة مشكلة من: مدير إدارة المدارس الرسمية لغات، نائب مدير هيئة الأبنية التعليمية، مدير عام إدارة التخطيط بالمديرية، مدير مدرسة الشهيد عمرو أبو هندية، المقاول المسؤول عن التنفيذ

وانتهت اللجنة إلى الاتفاق على نقل الطلاب بشكل مؤقت إلى مدرسة المجاهد محمد الغول، مع الالتزام بعودتهم إلى مدرستهم الأصلية فور انتهاء أعمال التعلية.