اليوم.. تنظيم أول قافلة طبية مجانية خلال شهر فبراير فى برج العرب بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مديرية الصحة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الإثنين، أول القوافل الطبية المجانية التى يتم تنفيذها خلال شهر فبراير، حيث يتم تنظيم قافلة مجانيه بوحدة القرية المركزية، بمدينة برج العرب .

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء خلال شهر فبراير، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتضافر كافة الجهود لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بوضع الصحة كأولوية قصوى لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

‏‎وأعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية، تنظيم 6 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر فبراير وفقًا للمواعيد والأماكن التالية:

تقام ثلاثة قوافل طبية بنطاق مركز ومدينة برج العرب تبدأ يومي 2 و3 فبراير بوحدة القرية المركزية، وتقام يومي 9 و10 فبراير بوحدة بنجر 14.

وتنفذ يومي 11 و12 فبراير بوحدة بنجر 19، كما تقام قافلة طبية بوحدة قرداحي بنطاق حي المنتزه يومي 17 و18 فبراير، وتعاود القوافل تواجدها بنطاق مركز ومدينة برج العرب يومي 23 و24 فبراير بوحدة أبو زهرة، ويومي 25 و26 فبراير بوحدة بنجر 4.