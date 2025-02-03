"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يتعمد تأخير إدخال الخيام والكرفانات إلى غزة

محمد شرقاوى





أكد يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن آلاف النازحين في قطاع غزة لا يزالون في انتظار وصول الخيام والكرفانات، وسط مماطلة متعمدة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي في السماح بدخولها، وذلك وفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي.

وأوضح البيان أن هذا التأخير يهدف إلى زيادة الضغط على الجبهة الداخلية الفلسطينية، التي تتحمل تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 470 يومًا.



وفي تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أشار أبو كويك إلى أن المؤسسات الدولية صنفت العديد من مناطق غزة كمناطق منكوبة، إلا أنها لم تتلقَ حتى الآن أي خيام إيواء أو كرفانات، لا سيما في مدينة غزة، والمنطقة الشمالية، وخان يونس، مضيفًا، أن المحافظة الوسطى تبقى الوحيدة التي لا تزال تحتفظ ببعض ملامح بنيتها التحتية المدنية، مقارنة بالمناطق الأخرى التي تعرضت لدمار واسع.



وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر بشكل كامل البنية التحتية في أربع محافظات رئيسية، وهي رفح، وخان يونس، ومدينة غزة، وشمال القطاع، مما أدى إلى أضرار جسيمة بممتلكات المدنيين ومنازلهم.

وأشار إلى أن المحافظة الشمالية تُعد الأكثر تضررًا، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا لإنشاء مخيمات إيواء، خصوصًا مع عودة نحو نصف مليون فلسطيني إلى المناطق الواقعة شمال وادي غزة خلال الأسبوع الأخير، في ظل غياب خطط الإيواء من قبل الهيئات المحلية والدولية.



وتابع، أن المدارس التي كانت تُستخدم كمراكز إيواء لا تزال مكتظة بالنازحين من مدينة غزة وشمالها، بينما لم يجد العائدون من الجنوب مأوى لهم، مما اضطر بعضهم إلى نصب خيام على الأراضي الزراعية التي جرفها الاحتلال في منطقة بيت حانون، وفي مخيم جباليا، فإن حجم الدمار الهائل حال دون إقامة أي مخيمات نزوح، مما فاقم معاناة السكان العائدين.