الصحة الفلسطينية: 905 شهداء فى الضفة الغربية بينهم 182 طفلا منذ 7 أكتوبر 2023

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط 905 شهداء في الضفة الغربية بينهم 182 طفلا منذ 7 أكتوبر 2023، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وخلال الأيام القليلة الماضية، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق عدوانه على الفلسطينيين في الضفة الغربية، إذ يشن عملية عسكرية واسعة في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس، في الوقت الذي واصل العدوان على جنين وطولكرم.

وأعلن جيش الاحتلال أنه سيوسع نطاق عمليته لتشمل 5 قرى جديدة لإحباط ما أسماه "الإرهاب" شمال الضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال دفع بلواء جديد ليصبح عدد الألوية المشاركة في الهجوم المستمر شمال الضفة 5 ألوية.