الشباب والرياضة بالدقهلية تكرم النشء الفائزين فى مسابقة "عقول مستنيرة"

الدقهلية - سارة الباز

كرمت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وطارق دهب، وكيل المديرية للشباب، اليوم الإثنين ، الطلائع الفائزين في المرحلة الثانية من المسابقة العلمية لنشء مصر تحت شعار "عقول مستنيرة "، والتي نظمتها الإدارة المركزية لتنمية النشء من خلال الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، وتم تنفيذها بمركز شباب الجزيرة في الفترة الممتدة ما بين 3 يونيو، وحتى 4 يونيو 2024 برئاسة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وفاز طلائع شعبة المبتكرين علمياً بمركز شباب مدينة ميت غمر بالمركز الخامس في الأعمال الجماعية.

وفي نفس السياق كرمت الدكتورة منى عثمان بحضور محمد سعد، مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، عادل ابراهيم مدرب الفريق، وميادة سويلم متابع شعب المبتكرين علمياً، والذكاء الاصطناعي، وأندية البيئة بالإدارة العامة لتنمية النشء بالدقهلية، كما أثنت الدكتورة منى عثمان عليهم وعلى مجهودهم في نجاح، وصعود شعبة المبتكرين علمياً بمركز التنمية الشبابية بميت غمر متمنية منهم الكثير.

يذكر أن نشء أندية المبتكرين علمياً بالدقهلية قد شاركوا في فعاليات المسابقة، والتي تم تنفيذها على مستوى المحافظات بمراكز الشباب بصفة عامة وأندية المبتكرين علمياً بصفة خاصة، حيث شاركت محافظة الدقهلية بثلاثة شعب من أندية المبتكرين علمياً بمراكز شباب الرياض التابع لإدارة شباب منية النصر، ومدينة ميت غمر بمصاحبة عادل ابراهيم مدرب الشعبة، بمنية سمنود التابع لإدارة شباب أجا، ومحمد ذكي مدرب الشعبة، وبحضور ميادة سويلم متابع شعب المبتكرين علمياً بالدقهلية.

جدير بالذكر أن تنفيذ هذه المسابقة قد جاء في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالنشء، وحرصها على اكتشاف المواهب فى جميع المجالات والعمل على رعايتها، وتضمنت المسابقة مجال التطبيقات الحديثة للروبوت باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتم إطلاق المسابقة على مستوى المحافظات بمراكز الشباب بصفة عامة، وأندية المبتكرين علمياً بصفة خاصة، وقد تم تحكيم المرحلة الأولى أون لاين وتصعيد أعمال التحكيم النهائى فى هذه المرحلة، وقد تشكلت لجنة التحكيم من الدكتور عبد الفتاح عبدالحميد، والدكتور مؤمن شمس الدين، والدكتور محمد العماوى، الأساتذة بكليات الهندسة بجامعات مصر.

وأكدت الدكتورة منى عثمان خلال التكريم على أن هذه المسابقة تهدف إلى إكتشاف الموهوبين والمبدعين من النشء، وتقييم العمل داخل أندية المبتكرين علمياً خلال الفترة الماضية، وكذلك تشجيع النشء للمشاركة في المعارض المحلية والدولية، وأيضاً حل لمشكلات معاصرة من خلال الإبتكارات الحديثة.

جاءت مشاركة نشء الدقهلية في المسابقة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة إيمان عثمان، مدير الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين بالوزارة، وتحت إشراف الدكتور عبد الله محي عبد الله محى الدين، مدير إدارة النشاط الثقافي، والعلمي، والبيئي، بالإدارة العامة للموهوبين، ومحمد سعد، مدير الإدارة العامة لتنمية النشء.



كما كرمت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الإثنين، أخصائي التخاطب بمركز شباب بدواى بإدارة شباب المنصورة، ومركز شباب قولنجيل بإدارة شباب حي شرق، وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة، وتميزهم المهنى، والعملى فى التعامل مع ذوي الهمم، والقدرات الخاصة بمركز شباب بدواى وقولونجيل، وذلك بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

جاءت فعاليات التكريم لأخصائي التخاطب بمركز شباب بدواي وقولنجيل، بحضور الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، والأستاذ طارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتورة نانسي سمير، منسق مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وأخصائيي التخاطب بمركز شباب بدواي ومركز شباب قولنجيل.

ومن جانبها سلمت الدكتورة منى عثمان، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، في حضور الدكتورة نانسي سمير، شهادات التقدير لكل من أخصائي التخاطب بمركز شباب بدواى بإدارة شباب المنصورة، وأخصائي التخاطب بمركز شباب قولنجيل بإدارة شباب حي شرق.

وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، أثناء التكريم لأخصائي التخاطب على أهمية الدور الذي تقوم به مراكز التخاطب، والأخصائيين بهذه المراكز من حيث تنمية المهارات لذوي القدرات والهمم من أصحاب مشكلات التوحد، وتأخر الكلام ومشاكل النطق، واضطراب فرط الحركة وتشتيت الانتباه، وصعوبات التعلم وتعديل السلوك.

كما أشادت وكيل الوزارة بالمجهود الرائع، والجهود المتميزة، التى بذلها أخصائي التخاطب بمركز شباب بدواى، ومركز شباب قولنجيل، فى التعامل مع ذوي الهمم، والقدرات الخاصة بمراكز التخاطب، والوصول إلى نتائج متميزة، وملموسة فى التعامل مع كافة أنواع الإعاقة داخل مراكز التخاطب بشهادة أولياء الأمور، بالإضافة إلى الإقبال الشديد على مراكز التخاطب بمراكز الشباب بالدقهلية.

جاء تكريم أخصائي التخاطب بمركز شباب بدواى ومركز شباب قولنجيل، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف طارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، والدكتورة نانسي سمير، منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.