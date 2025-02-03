السفير الفرنسي بالقاهرة: 7 مليارات يورو استثمارات لبلادنا في مصر

كتبت: هناء أبو العز

أكد السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شفاليه اهتمام الشركات الفرنسية بالاستثمار في مصر من خلال تواجد 200 شركة فرنسية في السوق المصرية، توفر 50 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، إلى جانب آلاف الوظائف غير المباشرة، باستثمارات تصل إلى 7 مليارات يورو .

وأشار السفير خلال مؤتمر صحفي، عقد مساء اليوم إلى أن اهتمام الشركات الفرنسية بالاستثمار في مصر، يعود إلى حجم السوق المصرية الكبيرة، ولأن مصر تعد بواية للسوق الأفريقية والشرق والأوسط وما هو أبعد من ذلك ، بالإضافة إلى رأس المال البشري ومهارته سواء نساء ورجالا .

وأعلن إريك عن تنظيم منتدي اقتصادي مايو المقبل بالقاهرة، تشارك فيه عدد من الشركات الفرنسية ومن المغرب العربي حتى الخليج العربي ومنطقة جنوب البحر المتوسط، نظرا لأهمية مصر الاقتصادية بالنسبة للمنطقة.

وتحدث السفير الفرنسي عن التعاون المشترك مع مصر في تطوير المشروعات القومية، من بينها مشروع المترو سواء فيما يتعلق بتطوير الخطوط القديمة، أو تنفيذ مشروعات جديدة ، بالتعاون مع كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل .

ورحب السفير بالتعاون مع مصر من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، باعتبارها أول شريك لمصر في ما يتعلق بمشروعات التنمية على المستوي الثنائي، ولها أهمية كبيرة للمصريين في مجالات منها الصحة مثل مشروع اقرار التأمين الصحي الشامل في مصر .

كما أشار السفير إريك، الي التعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الأمن الغذائي، من خلال تعظيم القدرة التخزينية لمصر للحبوب ولا سيما القمح، لتقليل الاعتمادية المصريه في ظل التغييرات المناخية التي يمكن أن تؤثر على توافر الحبوب الاستراتيجية داخل مصر.

كما أشار السفير إلي التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث، نظرا للإمكانيات الكبيرة والقدرات الكامنه للشباب المصريين ، موضحا العمل على زيادة المنح الدراسيه للطلاب المصريين في فرنسا في مرحلة الدكتوراه وما بعدها .