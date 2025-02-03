اليوم السابع
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الرئاسة الفلسطينية تدين توسيع سلطات الاحتلال حربها على الشعب الفلسطينى بالضفة

الإثنين، 03 فبراير 2025 12:29 م
الرئاسة الفلسطينية تدين توسيع سلطات الاحتلال حربها على الشعب الفلسطينى بالضفة نبيل أبو ردينة
أ ش أ

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أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قيام سلطات الاحتلال بتوسيع حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لتنفيذ مخططاتها الرامية لتهجير المواطنين والتطهير العرقي، محذراً من خطورة هذه المخططات على مستقبل المنطقة برمتها .

وأضاف أبو ردينة، في تصريح اليوم الاثنين،وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن هذه السياسات العدوانية التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، أدت إلى استشهاد 29 مواطنا، ومئات الجرحى والمعتقلين، إضافة إلى نسف مربعات سكنية كاملة في مخيمي جنين وطولكرم، ونزوح آلاف المواطنين، وتدمير هائل للبنية التحتية .

وطالب بتدخل الإدارة الأمريكية قبل فوات الأوان، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني و أرضه، الذي سيؤدي إلى تفجر الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وسيدفع ثمنه الجميع، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي مخططات سواء بالتهجير أو الوطن البديل، وتهديده لن يكون مفيداً لأحد، بل سيؤدي لدمار واسع هنا أو في المنطقة، سواء كان ذلك اليوم أو غداً .







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الرئاسة الفلسطينية

الضفة الغربية

الاحتلال الاسرائيلى

طولكرم






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