التعليم العالى: إطلاق مبادرة جديدة قريبا لتحويل الابتكارات لمنتجات اقتصادية

نورا فخرى

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، عن إطلاق مبادرة جديدة قريبًا لتحويل الابتكارات إلى منتجات اقتصادية بقيمة 100 مليار جنيه، مؤكدًا أن كل إقليم تنموي سيتم ربطه باحتياجات الصناعة ومؤسسات الدولة، مما يتيح لمجالس الجامعات والبحث العلمي العمل وفق خطط تلبي متطلبات السوق والاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح "سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج

وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى أن الفلسفة كانت تكمن منذ اللحظة الأولي في أهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والبحث العلمي، لتحويلها من مجرد وثيقة إلى آلية تنفيذية فعالة، لافتا إلي أن الحكومة وضعت في اعتبارها منذ البداية الأنشطة الاقتصادية التي تحتاجها الدولة وفق رؤية مصر 2030، والتي تشمل الزراعة، الصناعة، النقل، واللوجستيات، وذلك بهدف ربط البحث العلمي والبرامج التعليمية باحتياجات الدولة الفعلية.

وفي إطار دعم الابتكار، كشف الوزير عن أن المبادرة المزمع تدشينها تستهدف دعم الباحثين والمبتكرين في الجامعات، بهدف تعزيز البحث العلمي التطبيقي وربطه بالصناعة.

و أكد وزير التعليم العالي، أن التحالفات الإقليمية بين الجامعات والصناعة تمثل خطوة أساسية في تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة، موضحًا أن مجلسًا تنفيذيًا للمبادرة سيضم ممثلين عن القطاع الأكاديمي، الشركاء الصناعيين، والجهات الحكومية، لضمان تنفيذ المشروعات البحثية بشكل عملي يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.