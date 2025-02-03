الإعلام الحكومى بغزة: القطاع منطقة منكوبة إنسانيا تنعدم فيه كل مقومات الحياة

محمد جمال

أعلن مكتب الإعلام الحكومى فى غزة، القطاع "منطقة منكوبة إنسانياً" تنعدم فيه "كل مقومات الحياة"، جرّاء دمار واسع سببه جيش الاحتلال الإسرائيلى الذى نفذ "حرب إبادة" وقتل أكثر من 61 ألفاً و709 من الفلسطينيين، فيما ذكر أن "التقديرات الأولية لقيمة الخسائر المادية المباشرة زادت عن 50 مليار دولار أمريكى".

وطالب المكتب، فى بيان صحفى، المجتمع الدولى بالتدخل السريع لإنقاذ أكثر من 2.4 مليون إنسان "معرضين لخطر الموت"، مشيراً إلى أن عدد المصابين جرّاء الحرب الإسرائيلية بلغ 111 ألفاً و588.

ودعا مكتب الإعلام الحكومى إلى "سرعة تنفيذ الإغاثة العاجلة والإيواء السريع، وإدخال 200 ألف خيمة و60 ألف بيت متنقل وكافة مستلزمات الإيواء"، مطالباً بـ"سرعة إدخال الفرق والآليات والمعدات اللازمة للعمل على توفير الخدمات وترميم ما يمكن ترميمه من الشبكات المتهالكة للبنية التحتية وفتح الشوارع الرئيسية وتجهيز مراكز الإيواء".