"الأونروا": العنف في الضفة الغربية يقوّض وقف إطلاق النار في غزة

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حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) اليوم الاثنين من أن العنف في الضفة الغربية يقوّض وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقالت الأونروا - في بيان نقله مركز أنباء الأمم المتحدة- "إن المشاهد المروعة اليوم في الضفة الغربية تقوّض وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه في قطاع غزة، وتخاطر بتصعيد جديد".



وأضاف البيان أنه علاوة على ذلك، انقطعت خدمات الوكالة داخل مخيم جنين لأشهر وتوقفت تماما في أوائل ديسمبر الماضي.



جدير بالذكر أنه في أكتوبر 2024، تبنى البرلمان الإسرائيلي قانونين يحظران عمليات وكالة (الأونروا) وأي اتصال من جانب السلطات الإسرائيلية بالوكالة، ودخلا حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي.