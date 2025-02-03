اليوم السابع
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الآن نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة برقم الجلوس.. اعرف نتيجتك

الإثنين، 03 فبراير 2025 05:03 م
الآن نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة برقم الجلوس.. اعرف نتيجتك نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة برقم الجلوس
كتب ـ سيد الخلفاوى

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أتاحت محافظة القاهرة منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الأول من العام الدراسى 2024 /2025، وذلك على موقع محافظة القاهرة برقم الجلوس.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة برقم الجلوس اضغط هنا..

واعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024 /2025 بنسبة نجاح 72.94%.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.9%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 86.5%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 94.43 %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.09 %، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية 58.59%.

 

 







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