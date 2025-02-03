اعتماد نتائج برامج اللغات فى كلية التجارة الدولية بجامعة الإسماعيلية الأهلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، اعتماد نتائج الفصل الدراسى الأول ببرامج اللغات فى كلية التجارة الدولية واللغات، مشيرًا إلى أن نسب النجاح فى برنامج اللغة الصينية وبرنامج اللغة الألمانية تراوحت بين 92% و97.2%، مما يعكس المستوى الأكاديمى المتميز للطلاب، وتمنى للطلاب مزيدًا من التفوق والنجاح فى مسيرتهم العلمية.

ومن جانبه، اعتمد الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، النتائج رسميًا، وذلك بحضور الدكتورة سهير أبو عيشة، أمين عام الجامعة، حيث تمت مراجعة واعتماد النتائج وفق أعلى معايير الدقة والشفافية.

وجاءت عملية رصد وإعلان النتائج تحت الإشراف العام من الدكتور صفوت عبد المقصود، عميد كلية الألسن، وبإشراف الدكتور طارق أبو الميلة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سلوى إبراهيم، منسق برنامج اللغات بكلية التجارة الدولية واللغات بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

بلغت نسبة النجاح فى برنامج الترجمة التخصصية باللغة الألمانية 97.2% للمستوى الأول، بينما بلغت 92% للمستوى الثاني.

أما فى برنامج الترجمة التخصصية باللغة الصينية، فقد بلغت نسبة النجاح 96.9% للمستوى الأول، و92% للمستوى الثاني، وفق ما أعلنه الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية.

فى ختام عملية الإعلان، تم نشر النتائج رسميًا عبر برنامج ابن الهيثم، تحت إشراف الدكتور تامر حسنين، مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية، لضمان وصولها إلى جميع الطلاب بسهولة وشفافية.

يُعد هذا الإنجاز انعكاسًا لجهود الجامعة فى تحقيق التميز الأكاديمى وتعزيز جودة العملية التعليمية، بما يسهم فى إعداد كوادر متميزة قادرة على المنافسة فى سوق العمل المحلى والدولي.