احتفالية الذكرى المئوية للعلاقات المصرية التركية بجنوب سيناء.. صور

جنوب سيناء - فايزة مرسال

شهد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، الاحتفالية الكبرى التى نظمتها المحافظة بالمسرح الرومانى بمدينة شرم الشيخ بمناسبة الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية التركية والمصرية، بحضور الفنان شاكر عبد اللطيف، وآلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن مصر بقيادة الرئيس السيسى، حريصة على تكوين علاقات دبلوماسية جدية مع كافة الدول، لكونها دولة ذات سيادة ومؤثرة، مشيرا إلى أن هذه الاحتفالية تهدف إلى تنشيط السياحة بالمنتجعات السياحية على مستوى المحافظة.

وأشاد المحافظ بتفاعل السائحين مع العروض التى جرى تقديمها، مشيرا إلى أن القيادة السياسية الحكيمة لمصر نجحت فى توطيد العلاقات الدولية، واسترجاع مكانة مصر العالمية.

وأوضح أن مدينة شرم الشيخ، مؤهلة لإقامة كافة المحافل والفعاليات على أعلى مستوى من التنسيق والتأمين، ما يؤكد أن سيناء آمنة.

وأحيا الاحتفالية فرقة "نيران الأناضول" التركية، والتى استعرضت مهاراتها من خلال عروض فنية مستلهمة من التاريخ الأسطورى والثقافى القديم لمنطقة الأناضول، لتعريف العالم برسالة الحب والسلام والتاريخ العريق لهذه المنطقة.

وتعد هذه الفرقة من ابرز فرق الرقص العالمية، بفضل جولاتها الدولية العديدة، وأنشطتها المميزة.



الحضور بالحفل



السائحين أثناء الاحتفالية



العروض الفنية بالحفل



الفرق المشاركة



الفرقة التركية أثناء العرض الفني



جانب من الحضور



جانب من الحفل