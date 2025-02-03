إنقاذ 7 أشخاص بالوادى الجديد بعد اختناقهم داخل أسانسير تحت التشغيل

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

نجحت وحدات الإنقاذ والطاقة الإدارية بمجمع المصالح الحكومية بمحافظة الوادي الجديد، فى إنقاذ 7 موظفين من العاملين بالمجمع، وذلك في أثناء استقلالهم أحد المصاعد الكهربائية بأحد المباني الحكومية التابعة للمجمع، وعلى الفور تم نقلهم بالإسعاف إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

وأفاد مصدر بالمجمع فى تصريح خاص لليوم السابع، بأن المصعد لم يدخل الخدمة بشكل رسمي حتى الآن وجرى تعليق منشور بهذا الصدد، ولكن الموظفين قاموا بالدخول إليه بزيادة عن الحمولة القصوى، وهو ما تسبب فى توقفه وتم التحرك الفورى لفتح باب المصعد، وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لموقع المجمع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة، وخرجوا فور استقرار حالتهم دون تحرير محضر بناء على رغباتهم.