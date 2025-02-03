إنجاز طبى.. جامعة حلوان تجرى أول عملية منظار موجات فوق صوتية لاستئصال ورم بالمرىء

كتب ـ محمد صبحى

نجحت وحدة المناظير بـ كلية الطب جامعة حلوان في إجراء أول عملية من نوعها باستخدام منظار الموجات فوق الصوتية لتشخيص واستئصال ورم بالمريء في جلسة واحدة، دون الحاجة لإجراء فتحات جراحية، وذلك بمستشفى بدر الجامعي.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن هذا الإنجاز الطبي يعكس المستوى المتميز الذي وصلت إليه كلية الطب بالجامعة وكفاءة أطبائها العالية. وأضاف: "نفخر بامتلاك كلية الطب لأحدث التقنيات الطبية والكوادر المؤهلة القادرة على إجراء مثل هذه العمليات المتقدمة، مما يجعلنا في مصاف المؤسسات الطبية المتقدمة التي تقدم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين."

من جانبها، صرحت الدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب: "إن هذا النجاح الطبي يمثل نقلة نوعية في مجال مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى بدر الجامعي، ويؤكد حرص الكلية على مواكبة أحدث التطورات العالمية في المجال الطبي وتطبيقها لخدمة المرضى."

وتمت العملية في غضون 30 دقيقة باستخدام تقنية مناظير الفراغ الثالث، حيث تم تحديد نوع الورم ومكانه وحجمه ومنشئه عبر منظار الموجات فوق الصوتية، ثم استئصاله مباشرة في نفس الجلسة. وتميزت العملية بتوفير الوقت على المريضة وتجنيبها مخاطر التخدير المتكرر، حيث تم خروجها من المستشفى خلال 24 ساعة في حالة صحية ممتازة دون أي مضاعفات.

أجريت العملية تحت إشراف الدكتور شريف البحيري، مدرس الباطنة العامة بكلية الطب واستشاري المناظير التداخلية ومناظير الفراغ الثالث، والذي تلقى تدريباً متخصصاً على هذه التقنية المتقدمة في جامعة كاتب أتاتورك بتركيا خلال مهمة علمية من جامعة حلوان.

وتعد هذه العملية الأولى من نوعها في مستشفى بدر الجامعي، مما يمثل إضافة جديدة لسجل إنجازات وحدة المناظير.