إعلان نتائج امتحانات الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة القناة

الإسماعيلية -صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، نتائج جميع الفرق الدراسية بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، مؤكداً أن الكلية تضم 561 طالباً وطالبة، بواقع 423 طالباً و138 طالبة.

وأشاد رئيس الجامعة بالمستوى الأكاديمي المتميز للطلاب، مشيراً إلى أن النتائج تعكس الجهود المبذولة من قِبَل إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس لدعم العملية التعليمية وفق أعلى المعايير.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن توزيع الطلاب على الفرق الدراسية جاء كالتالي: الفرقة الأولى تضم 271 طالباً وطالبة، بينما تضم الفرقة الثانية 119 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد طلاب الفرقة الثالثة 91 طالباً وطالبة، وبلغ عدد طلاب الفرقة الرابعة 80 طالباً وطالبة.

من جانبه، أعلن الدكتور تامر نبيل، عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، نسب النجاح لكل فرقة دراسية، مؤكداً أن النتائج جاءت مُبشرة وتعكس مستوى التحصيل العلمي للطلاب.

وقد بلغت نسبة النجاح بالفرقة الأولى 88.43%، بينما سجلت الفرقة الثانية نسبة نجاح 89.91%، وحققت الفرقة الثالثة نسبة نجاح 96.84%، في حين جاءت نسبة النجاح بالفرقة الرابعة 98.92%، ما يعكس تفوق طلاب الكلية في مختلف التخصصات.

أشاد الدكتور تامر نبيل بجهود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في تحقيق هذه النتائج المُتميزة، مؤكداً أن الكلية تسعى دائماً إلى تطوير المناهج الدراسية والتدريب العملي بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وذلك في إطار رؤية الجامعة لدعم التميز الأكاديمي والتطبيقي.

تمت عملية رصد ومراجعة وإعلان النتائج بإشراف الدكتور أحمد سالم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

واختتمت إدارة الكلية تهنئتها للطلاب الناجحين، مُتمنية لهم دوام التفوق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.