اليوم السابع
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إزالة 23 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الإثنين، 03 فبراير 2025 09:42 م
إزالة 23 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة
البحيرة- ناصر جودة

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وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومنع أى تعد جديد نهائيا.

مشددة على سرعة تنفيذ كافة قرارات الازالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

  وأكدت محافظ البحيرة على التنسيق بين كافة الجهات المعنية و قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمنع التعدي على الاراضى  مرة أخرى، وذلك للحفاظ على حق الدولة ، وحماية الرقعة الزراعية.

وفى هذا السياق ،أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية ضمن  الموجة 24 لإزالة التعديات بنطاق المراكز المختلفة عن إزالة 23 حالات تعدي على الاراضي الزراعية  ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.







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