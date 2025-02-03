أيقونة الغناء العربى.. رحلة أم كلثوم من طماى الزهايرة إلى العالمية

الدقهلية شريف الديب

أم كلثوم، أيقونة الغناء العربي، هى واحدة من أعظم المطربات فى تاريخ الموسيقى العربية، بصوتها القوى وأدائها المتميز، استطاعت أن تحفر اسمها فى ذاكرة الأجيال، وأصبحت رمزًا للفن الراقى الذى لا يزال يطرب القلوب حتى اليوم.

وُلدت أم كلثوم، واسمها الحقيقى فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي، فى 31 ديسمبر 1898 (أو وفقًا لمصادر أخرى 1904) فى قرية طماى الزهايرة التابعة لمحافظة الدقهلية بمصر، نشأت فى أسرة متواضعة وكان والدها إمامًا لمسجد القرية، مما جعلها تتربى فى بيئة دينية أثرت على غنائها لاحقًا.

لاحظ والدها موهبتها فى الغناء منذ الصغر، فبدأت بتعلم الإنشاد الدينى وأداء التواشيح مع والدها وشقيقها خالد فى المناسبات الدينية، ونتيجة لصوتها القوى وتميزها، بدأت تجذب انتباه الجمهور حتى ذاع صيتها خارج قريتها.

بدأت أم كلثوم حياتها فى سن المراهقة، انتقلت أم كلثوم إلى القاهرة حيث تلقت تدريبًا موسيقيًا مكثفًا على يد كبار الملحنين والشعراء، مثل الشيخ أبو العلا محمد، ومحمد القصبجي، ورياض السنباطي، سرعان ما أصبحت نجمة فى مجال الطرب، وأصبحت تُعرف بـ "كوكب الشرق".

قدمت أم كلثوم مجموعة من الأغانى الخالدة، مثل الأطلال، سيرة الحب، أنت عمري، الحب كده، وغيرها، كما غنت للشعراء الكبار مثل أحمد شوقي، إبراهيم ناجي، وأحمد رامي. امتدت مسيرتها الفنية لعقود، وأثرت فى الأجيال اللاحقة بصوتها الفريد وأسلوبها المميز فى الأداء.

توفيت أم كلثوم فى 3 فبراير 1975، لكن إرثها الفنى لا يزال حيًا، حيث تُعدّ واحدة من أعظم المطربات العربيات على مر العصور.

كانت أم كلثوم أكثر من مجرد مطربة؛ كانت ظاهرة فنية وثقافية امتدت تأثيراتها إلى مختلف أنحاء العالم العربي، ولا تزال أغانيها تخلدها كواحدة من رموز الفن العربى الأصيل.