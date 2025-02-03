اليوم السابع
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أطباء بلا حدود: 8.5 مليون شخص يواجهون المجاعة فى السودان

الإثنين، 03 فبراير 2025 11:51 ص
أطباء بلا حدود: 8.5 مليون شخص يواجهون المجاعة فى السودان السودان
كتبت: هند المغربي

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أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن نصف سكان السودان يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد ما يعادل (24.6 مليون شخص)، ومن بينهم 8.5 مليون شخص يواجهون حالة طوارئ أو حالة شبيهة بالمجاعة، وفقاً لأحدث تقرير لتصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل.

ودعت المنظمة الدولية المانحين الدوليين والأمم المتحدة والأطراف المتحاربة في السودان وحلفائهم أن يتحركوا الآن لمنع المزيد من الوفيات التي يمكن تجنبها بسبب سوء التغذية في السودان، حيث من المتوقع أن يتفاقم الوضع الكارثي بالفعل هذا العام.

وقال ستيفان دويون، مدير عمليات منظمة أطباء بلا حدود: "إن التعبئة الإنسانية والدبلوماسية القوية للعمل على توصيل المساعدات كانت أقل بكثير من الاحتياجات. ولتزويد أولئك الذين يعانون من أشد المواقف تطرفاً فقط بحصص غذائية شهرية، لافتا الي انه ستكون هناك حاجة إلى 2500 شاحنة مساعدات شهرياً، في حين عبر حوالي 500 شاحنة فقط إلى دارفور في الأشهر الستة الماضية".


 







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