أحمد الشرع يغادر الرياض بعد جولة من المباحثات

كتبت ـ إيمان حنا

غادر الرياض، صباح اليوم الاثنين ، الرئيس السورى أحمد الشرع، والوفد المرافق له فى ختام جولة بدأت أمس الأحد.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ (الوزير المرافق)، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، والمستشار بالديوان الملكي خالد بن فريد حضراوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا فيصل المجفل، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل، وفق "واس".

وكانت الرئاسة السورية قد أصدرت بيانًا حول القضايا التي بحثها أحمد الشرع، خلال الاجتماع الذي عقده مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في الرياض، خلال أول زيارة خارجية يقوم بها.

وقال الشرع: تناولنا نقاشات ومحادثات موسعة في كل المجالات، وعملنا على رفع مستوى التواصل والتعاون في كل الأصعدة، لا سيما الإنسانية والاقتصادية، حيث ناقشنا خططا مستقبلية موسعة، في مجالات الطاقة والتقانة، والتعليم والصحة، لنصل معاً إلى شراكة حقيقية، تهدف إلى حفظ السلام والاستقرار في المنطقة كلها، وتحسين الواقعِ الاقتصادي للشعب السوري، هذا بجانب استمرار التعاون السياسي والدبلوماسي تعزيزًا لدور سوريا إزاء المواقف والقضايا العربية والعالمية، خصوصًا بعد النقاشات التي أُجريت في العاصمة السعودية الرياض، خلال الشهر الماضى.