11 معلومة مهمة عن البرنامج القومى لتنمية القراءة والكتابة لدى الطلاب

محمود طه حسين

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، البرنامج القومى لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية، ونقدم في التقرير التالى تفاصيل مهمة عن البرنامج.

1ـ يتم تنفيذه في 10 محافظات كمرحلة أولى ويضم 2000 مدرسة.

2ـ يستهدف قرابة مليون طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية.

3ـ يتم تنفيذ البرنامج في المرحلة الأولى منه في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان، وشمال سيناء، ودمياط، والإسماعيلية.



4ـ البرنامج نتاج شراكة بين وزارة التربية والتعليم واليونيسف.



5ـ التقييمات الوطنية، أشارت إلى أن العديد من الطلاب لا يزالوا يواجهون صعوبات في مهارات القراءة والكتابة الأساسية.

6ـ الدراسات تؤكد على أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة كبيرة من الطلاب غير قادرين على قراءة وفهم النصوص المناسبة لأعمارهم بحلول سن العاشرة.

7ـ اختيار المحافظات المستهدفة بناءً على نتائج التقييمات الوطنية.

8ـ تطوير محتوى البرنامج بالتعاون بين خبراء الوزارة والجامعات المصرية.

9ـ النجاح في البرنامج يتطلب جهود المعلمين المخلصين، والمشاركة المجتمعية، وكذلك الشراكات القوية.

10ـ الوزارة حريصة على أن يجيد كل طالب وطالبة في مصر القراءة والكتابة ببناء جيل واعٍ ومتعلم، قادر على تحقيق طموحاته، والمساهمة في بناء وطنه، ورفعة شأنه.

11ـ ضعف القراءة والكتابة يؤدى إلى مواجهة الطلاب مستقبلاً محفوفًا بالصعوبات بسبب غياب المهارات الأساسية، ما يزيد من احتمال تعثرهم دراسيًا، وارتفاع معدلات التسرب المدرسي، وانحسار الفرص المتاحة لهم في سوق العمل.