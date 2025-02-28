نقيب الزراعيين يعلن صرف دفعة معاشات يناير وفبراير 2021 للمستحقين

كتبت آية دعبس

قرر مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، برئاسة الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، صرف دفعة معاشات لأصحاب المعاشات، للأعضاء البالغين سن الـ60 والورثة، موضحا أنه سيتم الصرف اعتبارا من يوم الأحد 2/3/2025، وذلك بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وأوضح خليفة، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن دفعة المعاشات التي سيتم صرفها هي مستحقات الأعضاء عن دفعة شهرى يناير وفبراير 2021، بإجمالى مبالغ تصل إلى 20 مليون جنيه، يستفيد منها أكثر من 250 ألف من أصحاب المعاشات والمستحقين.

ولفت إلى أنه قبل ذلك كان يتم صرف 8 أشهر حد أقصى طوال العام، وعمل المجلس الحالى على زيادتها حتى وصلت إلى 10 أشهر، ثم 12 شهر وأخيرا تمكنا من صرف 14 شهر كاملا خلال العام، مشيرا إلي أن ذلك جاء نتيجة لحسن الإدارة الاستثمارية لموارد النقابة، وزيادة تحصيل مواردها من الأسمدة والمخصبات والمبيدات وفقا للقانون، والتى مكنت المجلس من عمل وفرة لصرف المعاشات.

وأشار نقيب الزراعيين إلى استمرار وجود فجوة فى المعاشات إلا أن العام الحالى سيكون بداية لعدم زيادة الفجوة عن ذلك، بل والعمل على تقليصها واستقرار صرف المعاشات، لافتا أن مجلس نقابة الزراعيين تستهدف بذل أقصي جهد ممكن لرفع كفاءة تحصيل مستحقات النقابة وزيادة مواردها لتقديم خدمات متميزة لأعضاءها.