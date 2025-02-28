مياه الأقصر تجرى مسحا بيئيا وترفع عينات من مأخذ محطة مياه الطود.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أجرت شركة مياه الأقصر، عمليات المسح البيئي ورفع العينات لمياه نهر النيل، بجانب إجراءات الصحة والسلامة المهنية في محطات المياه المختلفة، حيث أقدم قطاع الجودة والمعامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وبالتنسيق مع إدارة الطود، على إجراء المسح البيئي لنهر النيل حول مأخذ محطتي الطود المدمجة ومحطة الطود الجديدة Ultrafiltration، وذلك لتقييم المخاطر المحتملة على المأخذ، بناءاً على توجيهات اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وضمن أعمال خطة سلامة ومأمونية المياه لمحطتي الطود المدمجة والترشيح الفائق.

وقام فريق قطاع الجودة والمعامل بشركة مياه الأقصر، بأعمال المعاينة الظاهرية والمسح البيئي ورفع عينات في حدود حرم المأخذ، بمسافة 3 كيلو أعلى التيار و1 كيلو أسفل التيار، لمقارنة النتائج بالمعايير المحددة بقانون 48 لسنة 1982 والخاص بحماية نهر النيل والموارد المائية من التلوث، حيث يأتي ذلك في إطار تفعيل دور خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم خدمة مياه شرب صحية وصرف صحي آمن.

كما تابع المهندس السيد فتحي عبد العاطي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الأقصر، إجراءات السلامة والصحة المهنية في جميع محطات المياه، والتأكيد على أهمية إتباع معايير السلامة والصحة المهنية خلال تنفيذ الأعمال، وذلك بتوجيهات اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وفي إطار الجهود المستمرة لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وشارك في التدريب العملي لمواجهة تسرب غاز الكلور بالشركة، كل من المهندس محمد سرور أخصائي سلامة وصحة مهنية بالشركة القابضة، والدكتور عبد الله أحمد جاد مدير عام السلامة والصحة المهنية، والدكتورة ماريا ماهر جاد الله نائب مدير عام السلامة والصحة المهنية بالأقصر، حيث تم عمل تدريب عملي للعاملين على كيفية السيطرة على تسريب غاز الكلور، وكيفية مواجهة الحريق وكيفية التعامل مع الأماكن المغلقة، حيث تؤكد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر على استمرارها في متابعة وتطوير محطات المياه، وذلك لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية لسكان المحافظة وتحقيق الأهداف المرجوة.



أعمال المسح البيئي ورفع عينات لمأخذ محطة الطود بالأقصر



مياه الأقصر تجري أعمال المسح البيئي ورفع عينات لمأخذ محطة الطود