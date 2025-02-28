مواعيد العمل فى الشهر العقارى بالإسكندرية خلال رمضان.. فترتين صباحية ومسائية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

مواعيد الشهر العقاري تأتي في مقدمة أولويات الكثير من المواطنين، حتى يتمكنوا من الحصول على الخدمة ،ونستعرض لكم مواعيد عمل مكتب الشهر العقاري النموذجي في الإسكندرية ، خلال شهر رمضان 2025.. للفترة الصباحية والمسائية بمكتب التوثيق النموذجي في محافظة الإسكندرية.

مواعيد العمل الرسمية للشهر العقاري بالمكتب النموذجي في شهر رمضان المبارك الفترة الصباحية من الساعة 9:00صباحا، وحتي الساعة 2:00 ظهرا والفترة المسائية من الساعة 2:00 ظهرا وحتي الساعة 4:30 عصرا وذلك تيسيراً على المواطنين.

وتشهد مكاتب الشهر العقارى النموذجي بمجمع محاكم المنشية ، تطورا كبيرا فى الفترة الأخيرة، عبر توفير سيارات متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقارى، والتوثيق القانوني، بالإضافة إلى تنظيم دخول المواطنين داخل المكاتب من خلال حجز ارقام من الموقع الالكترونى، لوصول المواطن فى الوقت المحدد له وفى موعد دوره منها للانتظار وتقليل الزحام.

أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، كتاب دورى بتحديد مواعيد عمل الشهر العقارى فى شهر رمضان الكريم للفترة الصباحية والمسائية.