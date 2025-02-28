من المخ إلى القدمين.. إزاى تحقق فوائد الصيام كاملة لجسمك وعقلك

كتبت فاطمة ياسر

الصيام له تأثير إيجابي شامل على جميع أعضاء الجسم من الدماغ إلى القدمين، فبسبب تغير عادات الشخص اليومية وتنظيم ساعات تناول الطعام أي تحديد مواعيد يومية لتناول الطعام، يتعرض الجسم للعديد من الفوائد المهمة التي أوضحها الدكتور أسامة فكري استشاري الكبد والتغذية الإكلينيكية في معهد الكبد القومي، ومنها:

1. الدماغ

تحسين الوظائف العقلية: يساعد الصيام على زيادة إنتاج بروتين يُسمى BDNF الذي يُعزز صحة الخلايا العصبية ويحسن الذاكرة والتركيز.

تقليل الالتهابات: يُقلل من الإجهاد التأكسدي الذي يُساهم في حماية الدماغ من الأمراض العصبية مثل الزهايمر والباركنسون.

تعزيز الحالة المزاجية: يُساهم في تنظيم هرمونات مثل السيروتونين والدوبامين، مما يُقلل من الاكتئاب والقلق.

2. الجهاز الهضمي

راحة للجهاز الهضمي: يُعطي الصيام المعدة والأمعاء فرصة للراحة والتجدد.

تحسين صحة الأمعاء: يُساعد في تحقيق التوازن بين البكتيريا النافعة والضارة في الأمعاء.

تنظيم إفراز الإنزيمات الهاضمة: يُقلل من إفراز العصارات الهضمية، مما يُساعد في علاج مشاكل مثل الحموضة والانتفاخ.

3. الكبد

تعزيز عملية إزالة السموم: يعمل الكبد بشكل أفضل في تكسير الدهون وإزالة السموم أثناء الصيام.

تحفيز الكيتوزية: عندما ينفد الجلوكوز، يبدأ الكبد في إنتاج الكيتونات من الدهون كمصدر بديل للطاقة، مما يُعزز حرق الدهون.

4. القلب والأوعية الدموية



تحسين صحة القلب: يُساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL).

تنظيم ضغط الدم: يُمكن أن يُخفض ضغط الدم ويحسن مرونة الأوعية الدموية.

تقليل الالتهابات: يُساهم في حماية القلب من الأمراض المزمنة.

5. الجهاز المناعي

تعزيز المناعة: يُعزز من إنتاج الخلايا الجذعية الجديدة، مما يُعيد تجديد الخلايا المناعية.

تقليل الالتهابات: يُساعد في تنظيم الاستجابة المناعية، مما يُقلل من مخاطر الأمراض المناعية الذاتية.

6. الجهاز العضلي والهيكلي

تحسين صحة العضلات: أثناء الصيام يُفرز الجسم هرمون النمو، مما يُعزز من قوة العضلات والعظام.

زيادة الكثافة العظمية: يُعزز امتصاص الجسم للكالسيوم والمعادن الأخرى الضرورية لصحة العظام.

7. البشرة والشعر

تحسين صحة البشرة: يُعزز من تجديد الخلايا وتقليل ظهور حب الشباب والبثور.

تقليل الالتهابات الجلدية: يُمكن أن يُساهم في تحسين حالات مثل الإكزيما والصدفية.

8. القدمين والدورة الدموية

تحسين الدورة الدموية: يُعزز تدفق الدم ويُقلل من احتباس السوائل، مما يُقلل من التورم في القدمين.

تقليل مخاطر الدوالي: يُمكن أن يُساهم الصيام في تقليل الوزن والضغط على الأوردة في الساقين.

نصائح مهمة وصحية عند الصيام

قدم أسامة العديد من النصائح المهمة والصحية والتي يجب اتباعها مع الصيام ومنها:

-شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

-تناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتينات، الألياف، والدهون الصحية.

-تجنب الإفراط في تناول السكريات والأطعمة المصنعة.

