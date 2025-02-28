منظومة حديثة بالحرم لراحة المعتمرين.. اعرف التفاصيل

إيمان حنا

بالتزامن مع استقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان، توفر الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى إلى توفير بيئة مريحة وآمنة للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام، من خلال منظومة تبريد حديثة ومتكاملة تهدف إلى الحفاظ على درجات حرارة مريحة داخل الحرم.

توفر تلك المنظومة تغطية واسعة تشمل كافة أرجاء الحرم والممرات والمناطق المحيطة به، وتتميز المنظومة بكفاءة عالية وضمان العمل المستمر على مدار الساعة، مما يضمن راحة ضيوف الرحمن في مختلف الأوقات.

وتضمن هذه المنظومة راحة المعتمرين والمصلين، بالإضافة إلى صيانة دورية لضمان استمرارية الكفاءة العالية في توفير أجواء مريحة داخل الحرم.

وتغطي هذه المنظومة مساحة تصل إلى 1.5 مليون متر مربع من المسجد الحرام، حيث تتراوح درجة الحرارة داخل الحرم بين 22-24 درجة مئوية، مع فلاتر هواء تقوم بتنقية الهواء بنسبة تصل إلى 95%.

وتنتج المنظومة 155 ألف طن تبريد، وتتوزع المحطات المساندة لهذه المنظومة على: محطة الشامية: الطاقة الإنتاجية 120,000 طن تبريد، ومحطة أجياد: الطاقة الإنتاجية 35,000 طن تبريد.