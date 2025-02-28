مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ13 أثناء تركيب زينة رمضان فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة سيدي بشر في المنتزة بالإسكندرية ، مصرع فتاة إثر سقوطها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الـ 13 بعقار بأرض الفضالي وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المنتزه أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بسقوط فتاة من أعلى العقار سكنها بشارع مسجد حمزة بمنطقة أرض الفضالي ووفاتها على الفور.

وعلي الفور انتقل ضباط القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة المدعوة "ح.أ.ح" 17 سنة، طالبة، مسجاة بأرضية الشارع المشار إليه بها كسور وجروح متعددة بمختلف أنحاء الجسم، وتبين من سؤال شهود الواقعة ، أن الفتاة سقطت من شرفة الشقة سكنها بالطابق الـ 13 أثناء تعليق زينة رمضان ، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، والعرض على جهات التحقيق.