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مشهد مش هتشوفه غير على كورنيش المنيا.. لعبة التحطيب أشهر فنون الصعيد.. فيديو

الجمعة، 28 فبراير 2025 01:39 م
مشهد مش هتشوفه غير على كورنيش المنيا.. لعبة التحطيب أشهر فنون الصعيد.. فيديو التحطيب
المنيا-حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش النيل بمحافظة المنيا، ومن ساحة لعبة التحطيب التى يقوم بها اللاعبين من مختلف مراكز محافظة المنيا، كل يوم جمعه، حيث يجتمع اللاعبين المميزين للتدريب والاستمتاع بممارسة اللعبه، كما يأتى راغبى تعلم اللعبة الى تلك الساحة على الكورنيش للتعلم على أيد اللاعبين، ويكون ذلك على نغمات الطبلة، التى تجذب رواد الكورنيش من كل مكان، وهذا المشهد الجميل على ضفاف النيل لا يمكن أن تشاهده إلا فى المنيا.

يذكر أن لعبة التحطيب من الألعاب القديمة فى الدفاع عن النفس، والتى يتميز بها أهالى الصعيد بصفة عامة ومحافظة المنيا خاصة،  حيث يعمل كثير من المتعلمين على إحياء تلك اللعبة التى عرفها المصرى القديم وذلك من اجل الدفاع عن النفس.
 







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كورنيش النيل

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