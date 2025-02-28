محافظ سوهاج يستمع لمطالب المواطنين بمركز أخميم

سوهاج عمرو خلف

أدى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد الخلوة بأخميم، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير المساعد، والشيخ محمد خلف الله مدير إدارة أوقاف أخميم، وعلى بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، وعدد من القيادات التنفيذية وأئمة الأوقاف، والأهالى من أبناء مدينة أخميم.

وقد ألقى خطبة الجمعة مدير أوقاف أخميم بعنوان: "يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أقبِل"، للتوعية بفضائل شهر رمضان المعظم، والتنبيه على وجوب الإقبال على مواسم الخير.

وعقب صلاة الجمعة حرص محافظ سوهاج على الالتقاء بالمواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، والتعرف على مشاكلهم، موجها بمتابعة تلك المطالب والتنسيق مع الجهات المعنية لتلبيتها فورا.

وفى استجابة فورية لمطالب أهالى منطقة الخلوة وجه المحافظ بالمتابعة والتنسيق مع وزارة الإسكان للموافقة على توصيل خدمة الصرف الصحي بالمنطقة حيث أنها خارج الحيز العمراني.

كما وجه سراج بتشكيل لجنة من الوحدة المحلية بأخميم، والمرور، والطرق لوضع تصور لإنشاء ميدان ببداية طريق الطواحين أمام مسجد الخلوة، مما يسهم فى توسعة الطريق، وتيسير حركة المرور، على أن يتم الانتهاء من الأعمال قبل نهاية شهر رمضان المبارك .

