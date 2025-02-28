محافظ سوهاج: فرص استثمارية بالدولار على أرض المحافظة.. فيديو

سوهاج محمود مقبول

كشفت محافظة سوهاج عن خطط طموحة تهدف إلى تطوير الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات في مجالات متنوعة تحت إشراف اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، تم الإعلان عن مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية التي تشمل تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية، وتقديم حوافز للمستثمرين المحليين والدوليين هذه الخطط تسعى إلى تحفيز الإنتاج المحلي، تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.

ومن جانبه أوضح اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، في تصريحات خاصة لليوم السابع أن هناك خططًا كبيرة لتطوير الصناعة المحلية في المحافظة، تتضمن تحديث البنية التحتية للمناطق الصناعية وزيادة فرص الاستثمار. أشار إلى أنه تم تنفيذ العديد من التحسينات في البنية التحتية للمناطق الصناعية، بهدف تلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين. أحد أبرز التحسينات كان توفير خط مياه جديد في منطقة الأحايوه شرق، مما أسهم في حل مشكلة نقص المياه التي كانت تؤثر على سير العمل في العديد من المصانع، وأدى إلى عودة العديد من المصانع للعمل بكفاءة أكبر.

كما تم تعزيز الأمن في المناطق الصناعية من خلال تكثيف الدوريات الأمنية المشتركة وتوفير نقاط شرطة إضافية، مما يضمن بيئة آمنة للمستثمرين. وأكد المحافظ أن هذا التوجه يهدف إلى جعل سوهاج وجهة جذابة للاستثمار، مع توفير كافة التسهيلات للمستثمرين.

وفي خطوة إضافية لتعزيز الاستثمار، أعلن المحافظ عن طرح 22 فرصة استثمارية جديدة، تشمل أراضي صناعية وتجارية، بالإضافة إلى استغلال المباني الحكومية المتاحة، مثل الفراغات الشاغرة بمبنى تابع لوزارة الثقافة في ميدان الثقافة وصيدناوي في المنشاة، وعمر أفندى في ساقلته. هذه المشاريع ستشمل استثمارات كبيرة، بما في ذلك تطوير مولات تجارية على غرار المولات الموجودة في محافظات الوجه البحري.

من بين الفرص الاستثمارية البارزة، تم طرح مشروع لتربية الدواجن وإنتاج البيض بتكلفة 15.700 مليون جنيه سنويًا، والذي من شأنه أن يخفض تكلفة الإنتاج المحلي بنسبة 30%، ما يعزز الاقتصاد المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد. هذه المشاريع تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب في سوهاج، مع منح الأولوية للمستثمرين المحليين وتقديم التسهيلات اللازمة لجذبهم.

وفي مفاجأة غير متوقعة، كشف اللواء عبدالفتاح سراج عن دراسة 5 فرص استثمارية جديدة هذا الأسبوع بالقاهرة لاستصلاح الأراضي، وسيتم تمويل هذه المشاريع بالدولار بهدف توفير العملة الصعبة وزيادة الاستثمارات في المحافظة، وهو ما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية لتعزيز الاقتصاد الوطني.

كما وجه محافظ سوهاج رسالة إلى رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، داعيًا إياهم للاستثمار في سوهاج، حيث أكد على أن المحافظة تشهد عهدًا جديدًا من النمو في قطاعات الصناعة، والسياحة، والتجارة، والزراعة، والترفيه. وأكد أن جميع التيسيرات ستكون متاحة للمستثمرين من داخل وخارج المحافظة، مع ضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، مشيرًا إلى أن قوانين المحافظة تحمي المستثمرين وتضمن حقوقهم، ما يجعل الاستثمار في سوهاج خيارًا آمنًا وواعدًا.