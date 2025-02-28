محافظ جنوب سيناء يشهد القرعة العلنية لعدد من تأشيرات الحج الإضافية لحجاج الجمعيات

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شهد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء إجراء القرعة العلنية لعدد من تأشيرات الحج الإضافية ضمن بعثة حجاج الجمعيات الأهلية هذا العام ومن الجدير بالذكر أن محافظ جنوب سيناء قد طلب من وزيرة التضامن الاجتماعى توفير عدد من تأشيرات الحج الإضافية لبعض المواطنين من أبناء المحافظة ممن يرغبون في أداء فريضة الحج ولم يحالفهم الحظ فى الحصول على تأشيرة حج عن طريق الجمعيات الأهلية أو القرعة.

وقد وافقت وزيره التضامن بمنح عدد من تأشيرات الحج الإضافية لمحافظة جنوب سيناء تكريما لجهود الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء ورغبته فى إدخال السرور والفرحة على المتقدمين للحصول على تأشيرة حج بيت الله الحرام هذا العام ،حيث تقدم عدد من أبناء المحافظة بطلبات للحصول على التأشيرة وعليه فقد تم اليوم إجراء القرعة على هذه الأسماء في شفافية تامة ، ويذكر أن تكلفة تأشيرة الحج لهذا العام هي مبلغ 240 ألف جنيه للمستوى الثالث غير شامل تذاكر الطيران ، وبهذا يكون عدد حجاج الجمعيات الأهلية بجنوب سيناء لهذا العام 100 حاج وهو عدد لم تصل إليه المحافظة فى أى موسم حج سابق.

وتقدم المحافظ للفائزين بهذه التأشيرات بالتهنئة راجيا أن يتقبل الله منهم حجهم وسعيهم ومتمنيا لمصرنا الغالية بدوام الأمن والأمان، كما تقدم المحافظ بهذه المناسبة بالتهنئة لوزيرة التضامن الاجتماعى على تعاونها المثمر والبناء مع محافظة جنوب سيناء، كما تقدم لأبناء محافظة جنوب سيناء بأسمى التهانى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.