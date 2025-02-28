محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير القرية الأوليمبية.. تفاصيل

الإسماعيلية - صبرى غانم

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بجولة تفقدية لأعمال التطوير التي تُجرى حاليًا بالقرية الأوليمبية، التي تُعتبر إحدى أبرز المنشآت الرياضية والفندقية في المحافظة.

يأتي هذا التفقد في إطار حرصه على إعادة هذا المَعْلم الرياضي إلى مكانته السابقة ليصبح وجهة مفضلة للفِرق والمنتخبات الرياضية.

خلال زيارته، اطلع المحافظ على الأعمال المنجزة في صالة الاستقبال الرئيسية والمطبخ، حيث تم تحديثهما ليتماشى مع حجم الإشغال المستهدف، كما تفقد قاعة الاجتماعات الرئيسية التي تم تجديدها وتزويدها بأحدث وسائل العرض والمرافق اللازمة لاستضافة الفعاليات الرسمية و وورش العمل و المؤتمرات.

وأكد أكرم على أهمية تطوير الأجنحة الفندقية ورفع كفاءة الغرف بها، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز دور القرية الأوليمبية كوجهة رياضية متميزة، واستعادة نشاطها في استضافة المعسكرات الرياضية بفضل مساحاتها الواسعة والملاعب القانونية.

وأعرب المحافظ عن عزمه على إكمال خطط التطوير لكافة المرافق، من مباني وحمام سباحة وصالات تدريب، مؤكدا علي الموقع المتميز للقرية ونقاء الأجواء التي تجعل منها وجهة مثالية للرياضيين.

وتشارك في عملية التطوير عدة جهات، مديرية الإسكان، مديرية الطرق، مركز ومدينة الإسماعيلية، جهاز التطوير والتجميل، والعديد من الإدارات المعنية بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالقرية الأوليميبة، والتي تتعاون بشكل متكامل لتحقيق الأهداف المنشودة وبمتابعة مستمرة من محافظ الإسماعيلية، والذي أكد في لقاءاته المستمرة على أهمية فِرق العمل وأثرها في إنجاح المشروعات.

تجدر الإشارة إلى أن القرية الأوليمبية تمتد على مساحة 24فدانًا، تضم 140 غرفة فندقية ومرافق رياضية متكاملة، منها ملعب كرة قدم رئيسي وصالات متعددة الأغراض، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الاجتماعية والترفيهية، كما استضافت القرية العديد من الفعاليات الرياضية والمعسكرات لمنتخبات عربية ومصرية، كما نظمت المؤتمرات وورش العمل، مما يعزز مكانتها كوجهة مثالية للسياحة الرياضية وسياحة المؤتمرات في المنطقة.

رافق المحافظ في جولته المهندس احمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية و اللواء طارق اليمني السكرتير المساعد للمحافظة و لفيف من القيادات التنفيذية ووكلاء المديريات الخدمية.

