محافظ الإسكندرية: الأطباء جنود الإنسانية فى ميادين العطاء وسند المجتمع

اﻹسكندرية جاكلين منير

شارك الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية الإحتفال بتكريم كبار الأطباء بالقطاع الصحي بالمحافظة والذي جاء تحت عنوان "يوم الوفاء للجيش الأبيض السكندري" والتي نظمها منظمات المجتمع المدنى .

وفي كلمته أعرب محافظ الإسكندرية عن شكره وتقديره لأطباء الإسكندرية مشيرا إلى أن مهنة الطب من أنبل المهن، لما يبذله الاطباء من جهد كبير للتخفيف عن آلام المرضي ووسط الظروف والأوقات العصيبة والأزمات الطبية .

كما ثمن محافظ الإسكندرية الجهود المبذولة التي يقوم بها الأطباء بالقطاع الصحي بمحافظة الإسكندرية والذين لم يدخروا جهداً في تقديم الرعاية الطبية المجانية، ونشر الفرق الطبية لتنفيذ المبادرات الرئاسية مثل مبادرة 100 مليون صحة وبداية وكذلك المشاركة الفعالة بالعيادات الخيرية أو القوافل الطبية التي تجوب المناطق الأكثر احتياجًا.



وأكد محافظ الإسكندرية: "إن مصر ستنمو بالمشاركة المجتمعية، ومن خلال مساعدة القادرين للمحتاجين، واصفًا ما يقدمه المجتمع المدني بالتنسيق مع الأطباء، بأنه أمر محمود ومشكور للغاية؛ كونه يصب في مصلحة المواطنين، واصفًا التآلف بين المجتمع المدني والأطباء بأنه عمل سامي.

وأثنى المحافظ على توقيت تكريم الجيش الأبيض السكندري بأنه متميز، حيث يأتي بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك والذي يشارك فيه الأطباء بالمئات من القوافل الطبية المجانية قائلًا فى هذا الإطار: "لدي نزعة تفاؤلية وإيجابية، نابعة من التفاف المواطنين فيما بينهم وتآلفهم للارتقاء بالمجتمع".



وخلال الاحتفال تم تكريم رموز القطاع الطبي السكندري، بالإضافة الي عمداء كلية الطب بجامعة الإسكندرية السابقين، والسادة أطباء ومديري المستشفيات.

وجاء ذلك بحضور الدكتور على عبد المحسن نائبا عن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية ،والدكتور عبد العزيز بلال عميد كلية الطب الأسبق، والدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة شاهيناز مصطفى، مدير هيئة التأمين الصحي،ولفيف من ممثلي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.