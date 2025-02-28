للمرة الأولى.. استخدام طائرات الدرون لتحرى هلال رمضان بالإمارات

إيمان حنا

أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن استطلاعه هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، باستخدام الطائرات المسيرة "الدرون" المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وفق وكالة الأنباء الإماراتية وام .



وأكد المجلس أن هذه هي المرة الأولى عالميا التي يتم فيها تحري الهلال باستخدام "طائرات الدرون" المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مضيفا أنها مبادرة تعكس ريادة دولة الإمارات في تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة، وباعتبار أن الرصد وما يتعلق به هو امتداد للرؤية المباشرة التي هي الأصل في ثبوت رؤية الهلال، عملاً بقول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا تَصُومُوا حتَّى تَرَوُا الهِلَالَ، ولَا تُفْطِرُوا حتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فَاقْدُرُوا له" .



وأضاف أن هذا التحري يتم بالإضافة إلى شهادات الرؤية بالعين المجردة، والمراصد الفلكية المنتشرة في أرجاء الدولة، التي تستخدم أفضل الأجهزة المتطورة والآلات المتقدمة، وتضمن دقة تحري الهلال، وتعطي نتائج وبيانات علمية مؤكدة في عمليات رصد الأهلة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية والمراكز المتخصصة والمراصد الفلكية.

وتشير التوقعات الفلكية إلى أن غداً السبت سيكون موعد بداية شهر رمضان المبارك بأغلبية الدول العربية، لكن سيكون على المسلمين انتظار الجهة المختصة بكل دولة لتحديد الموعد بدقة لبداية شهر رمضان المبارك 2025 ليتم الإعلان عنه رسمياً، وستقوم الجهة المختصة بكل دولة عربية فور غروب شمس اليوم، بتحري رؤية الهلال وإعلان الموعد النهائي لشهر رمضان المبارك.

في هذا السياق، دعت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم.

وحثت المحكمة العليا، في بيان لها، من يرى هلال شهر رمضان بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

كما دعت من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.