لاستقبال شهر رمضان.. افتتاح المسجد الكبير بالبحيرة بتكلفة 25 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة اليوم الجمعة، إفتتاح المسجد الكبير بقرية منشية الأوقاف التابعة لمركز دمنهور، بالجهود الذاتية، على مساحة 1500متر، بتكلفة 25 مليون جنيه.

ويأتى هذا الافتتاح الذى شارك فيه عدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الأوقاف والأزهر الشريف لإستقبال شهر رمضان الكريم، وأداء شعائر صلاة الجمعه، وذلك بعد طول انتظار لمدة 7 سنوات.

وفى هذا السياق وجه الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف العلماء والدعاة والخطباء والعاملين جميعا في وزارة الأوقاف لتقديم العلم النافع المنير، حتى نجتاز بالوطن كل تحدياته، وتكون المساجد والمنابر وبيوت الله تعالى مصدر إشعاع ونور كما هو دورها العظيم.

وأكد وزير الأوقاف على مواصلة العمل وبذل أقصى الجهد في تطوير العمل الدعوي وتطوير وتأهيل الأئمة والواعظات، وإعداد برامج دعوية خاصة بالشباب تراعى احتياجاتهم واهتماماتهم وتستجيب لتساؤلاتهم، وتحسين وحسن إدارة أموال الوقف، والتعاون مع كافة المؤسسات الدينية.

وجدد وزير الأوقاف تأكيده على مواجهة التحديات التي يمر بها العمل الدعوي، والاستفادة من طاقات الدعاة بشكل صحيح، وأن نضع في الاعتبار القضايا التي تشغل المجتمع، وننشر القيم الدينية الصحيحة والأخلاق النبوية المحمدية العظيمة.