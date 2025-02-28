قوافل دعوية ومقارئ للجمهور بمساجد كفر الشيخ... فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم الجمعة، قوافل دعوية منها بإدارة غرب الحامول وشرق الحامول للمناطق النائية، من مسجد الصفا بقرية تيرة، وذلك برعاية الدكتور أسامه الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، والشيخ معين رمضان يونس، وكيل الوزارة، والدكتور عبد القادر سليم مدير عام الدعوة.

وتضم هذه القافلة الدعوية المباركة عشرة علماء من علماء وزارة الأوقاف، حيث قامت ببعض الأنشطة الدعوية المهمة منها عقد مقرأة القرآن الكريم للائمة، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور، وعقد البرنامج التثقيفي للطفل، وعقد مجلس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعقد محاضرة عن أخلاقيات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للواعظات.

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، بعنوان" يا باغي الخير أقبل" داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والإستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا، وأن يهل علينا شهر رمضان بالخير واليمن والبركات.



القافلة الدعوية بكفر الشيخ



تلاوة من الشيخ أسامه البيلي



جانب من المقرأة