فصل التيار الكهربائى عن مجموعة من المناطق بغرب المنصورة اليوم الجمعة

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حى غرب المنصورة بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي، وتأثر عدد من الأماكن المختلفة بنطاق حى غرب المنصورة؛ لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة؛ للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

وأوضح البيان أنه سيتم الفصل عن لوحة توزيع الإستاد اليوم الجمعة الموافق بدءا من الساعة السادسة، وحتى الثامنة صباحا، والمناطق التي سيتم الفصل عنها هي: (التأمين الصحي بسندوب - مستشفى المنصورة الدولى - مجمع المحاكم - شارع الأتوبيس الجديد - وجزء من عزبة الشال - خلف سجن المنصورة بعزبة عقل - شارع الجامع مدينة السلام - منطقة شل أوت - مبنى القيادة والتحكم - مطحن الطويل - مضرب يهرند - محطةمجاري شرق - تقسيم الشئون الاجتماعية - مدينة مبارك بالكامل).

وتهيب رئاسة حى غرب المنصورة بالمواطنين، والمستشفيات، والمخابز، وكافة المنشآت الخدمية، والجماهيرية بالمناطق التى تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن إعلام المواطنين بمواعيد قطع الكهرباء، وذلك حتى يساعد المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتعامل، والاستعداد المسبق.