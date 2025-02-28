فرص عمل فى لبنان بمرتبات تصل إلى 750 دولار.. تفاصيل

كتبت آية دعبس

تستقبل وزارة العمل، طلبات التقديم للراغبين فى العمل خارج مصر، وذلك على 14 فرصة عمل فى لبنان، وذلك تلبية لاحتياجات شركة بلبنان تعمل فى مجال تنفيذ وتصميم هياكل وديكورات معدنية.

وأوضحت وزارة العمل، أن التسجيل متاح لكل من لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات، للشباب من سن 25 إلى 40 سنة، فى التخصص التالية:

- عدد (5) عامل لحام TIG للفولاذ المقاوم للصدأ الصلب براتب من 500 إلى 650 دولار أمريكي.

- عدد (2) عامل تشطيب استانلس ستيل - نحاس - ستيل مصقول براتب من 500 إلى 650 دولار أمريكي.

- عدد (3) عامل دهان المعادن الزخرفية براتب من 500 إلى 650 دولار أمريكي.

عدد (2) عامل تجميع الديكور من المعادن - الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس براتب من 500 إلى 650 دولار امريكي.

- عدد (1) عامل مشغل مخارط و CNC براتب من 500 إلى 600 دولار أمريكي.

- عدد (1) عامل مشغل برامج سوليد وورك براتب من من 500 إلى 750 دولار أمريكي.

وقد أعلنت الوزارة عن مد فترة التقديم بداية من الأربعاء الماضى 26-2-2025 ولمدة 5 أيام على الرابط التالي: https://egyres.manpower.gov.eg/Request

وتقدم جهة العمل عدة مميزات، منها:

- التعاقد لمدة 3 سنوات تتضمن 15 يوم إجازة.

- سيتم تنفيذ فترة اختبار لمدة 3 أشهر.

- زيادة الراتب عند تجديد العقد.

- توفير تذاكر السفر والمواصلات والإقامة.

- تأمين صحي للعامل.

- العمل لمدة 8 ساعات يومياً خلال 6 أيام في الأسبوع.