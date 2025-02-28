عايشة الدور.. نصائح نفسية للاستعداد للمرحلة الجامعية

كتبت مروة محمود الياس

عرض البرومو الرسمى لمسلسل عايشة الدور وهو بطولة النجمة دنيا سمير غانم، والتى تنافس به خلال ماراثون دراما رمضان 2025، وتدور أحداثه حول عائشة التى تتفرغ لتربية أولادها بعد انفصالها عن زوجها، ولكنها تبدأ فى الشعور برتابة الحياة، لتجد فرصة قدرية للعودة إلى الجامعة واستعادة حياتها والشعور بالحب من جديد، وخلال هذا التقرير نستعرض بعض الحيل النفسية لتهيئة الطالب للمرحلة الجامعية.

تهيئة الطالب للانتقال من المرحلة الثانوية إلى الجامعية

تهيئة الطالب من المرحلة الثانوية وانتقاله إلى المرحلة الجامعية، تتطلب بعض الحية النفسية والطرق السليمة للتهيئة الجيدة نفسيا وسلوكيا أيضًا، وذلك لأنها مرحلة مختلفة كليًا عن مرحلة المدرسة، ليصبح الطالب فيها قادرًا على الانخراط في مجتمع جديد أكبر ملىء بالتحديات المختلفة على المستوى السلوكى والنفسى والاجتماعى.

نصائح للآباء

ويذكر تقرير نشر فى موقع big future college board أن هناك العديد من الحيل النفسية التى يمكن أن يلتزم بها الطالب عند دخوله مرحلة الجامعة، فعلى الأم أن تعى أن الكلية هى المرحلة الأكثر أهمية فى حياة أغلب الطلاب يمرون خلالها ببعض التحديات من حيث تكوين الصداقات وغيرها، لذا على الأم توجيه بعض النصائح لابنها منها..

1. الشعور بالثقة بالنفس

أنت قوى الشخصية وثروتك هى ثقافتك، لابد أن يكون الطالب قادرًا على الشعور بالثقة بالنفس ونقاط قوته الحقيقية والتى هى ثروته الثقافية بالفعل وليست المظاهر وما إلى ذلك، هذه النقطة سوف تعزز مهارات الاتصال لدى الطالب.

2. الاستفادة من الأنشطة والخدمات

انصحيه بضرورة الاستفادة من كل ما يقدم من أنشطة وخدمات للطلاب الجدد، وعليه الاستفادة التامة من تلك التجارب.

3. التعامل مع القلق والتوتر

إذا كان ابنك يشعر بالتوتر والقلق فعليك إقناعه أن هذا الشعور طبيعى خاصة عند الانتقال لمرحلة جديدة، وعليه أن يستخدم هذا القلق بشكل صحى من خلال تنظيم الأعباء الدراسية والتخطيط الجيد لتقليل حده الشعور بالقلق والتوتر.

4. تقنيات التوتر

يمكن لتقنيات التوتر أن يستخدمها الطالب فى البداية للشعور بالهدوء مثل تمارين التنفس.

5. استشارة الطبيب المختص

التوتر والقلق لدى ابنك إذا زاد عن الحد يمكن استشارة طبيب مختص يعزز ثقة الابن وهدوئه.

6. تكوين صداقات جيدة

كون صداقات جيدة وليس بالضرورة أن تقوم بتكوين صداقات كثيرة أو أن تصبح محبوبًا بشدة، عليك فقط اختيار الأشخاص الذين يعززون صحتك النفسية.

7. تنمية مهارات الاتصال والتواصل

الاهتمام بتنمية مهارات الاتصال والتواصل من خلال الانخراط فى المجتمعات الجديدة داخل الحرم الجامعى، وتقليل حدة الشعور بالعزلة والخوف والتوتر بشكل متوازن أيضًا دون إفراط.

8. النضج والاتزان

لابد من أن تصبح ناضجًا وتقلل من حده الانفعالات والتوتر والقلق العام، انفعالاتك وأساليبك المتهورة تنفر الآخرين منك ولا تجعلك ظاهرًا كما تعتقد.

9. الحفاظ على سمات الشخصية

لابد أن تحافظ على سمات شخصيتك فلا تتغير بشكل مفاجئ وتتخلى عن سماتك وأفعالك وما يميزك حتى تتمتع بصحة نفسية جيدة.

10. التعامل مع المشكلات

التعامل مع المشكلات بنوع من الهدوء والعقلانية يحسن من صحتك النفسية ويجعلك أكثر انخراطًا فى مجتمعك.