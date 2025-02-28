طرح كرتونة رمضان 2025 فى معرض السلع الغذائية بالعمرانية.. اعرف الأسعار

كتبت - مرام محمد

طرح معرض "أهلًا رمضان" في محافظة الجيزة، السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، واللحوم، والدواجن، بجودة عالية وأسعار مناسبة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان الكريم.

وضمن عشرات المواد والسلع الغذائية، وفرت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، كرتونة رمضان بسعر 275 جنيهًا، متضمنة عدد 2 كيس أرز زنة 1 كجم، وعدد 2 كيس سكر زنة 1 كجم، وعبوة زيت طعام خليط زنة 700 مللي، وعدد 2 كيس مكرونة زنة 400 جم، وكيس صلصة زنة 300 جم، وكيس مسلى زنة 350 جم، وعدد 2 باكو شاي ناعم زنة 40 جم، وكيس ملح طعام زنة 300 جم.

ويطرح المعرض كيس الأرز المعبأ زنة 1 كجم بسعر يتراوح ما بين 26 و 29 "حسب نسبة الكسر"، وكيس السكر المعبأ بـ30 جنيهًا، وطبق بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا، وكليو اللحوم البلدية بـ280 جنيهًا، وكيلو اللحمة السودانى بـ275 جنيهًا، وكيلو الدواجن المجمدة (محلي-برازيلي) بـ135 جنيهًا.

وتنظم محافظة الجيزة معرض أهلًا رمضان الرئيسي في شارع ترعة الزمر بحي العمرانية على مساحة 4500م2، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالجيزة، وبمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

ومن جانبه، كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة تواجد المختصين ميدانيًا على مدار اليوم بمعارض أهلًا رمضان لمتابعة التزام العارضين بالأسعار المتفق عليها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الغير ملتزمين، والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين والطب البيطرى والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وضبط أية ممارسات أو تداول بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتكثيف الرقابة على المخابز البلدية والسياحية والتأكد من التزامها بالمواصفات والأوزان والأسعار المحددة لرغيف الخبز.