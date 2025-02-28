شباب القليوبية تطلق سلسلة مبادرات رمضانية لنشر البهجة وتعزيز القيم المجتمعية

القليوبية إبراهيم سالم

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، عددًا من المبادرات المتميزة التى تهدف إلى تعزيز روح المشاركة المجتمعية ونشر البهجة بين الشباب وأعضاء مراكز الشباب، وذلك فى إطار الاحتفال بشهر رمضان المبارك.

وأوضحت المديرية، فى بيان لها، أنه جاءت أبرز المبادرات الرمضانية، منها "قراء النور لحفظة القرآن الكريم"، وهى مسابقة لحفظة القرآن الكريم من أعضاء مراكز الشباب، تهدف إلى تشجيع الشباب على حفظ وتلاوة كتاب الله، وتكريم المتميزين منهم، وكذلك فعالية "ليالى رمضان"، وهى عبارة عن أمسيات رمضانية تُقام فى مراكز الشباب، تشمل ندوات دينية وثقافية، وعروضًا فنية وتراثية، بهدف تعزيز الوعى الدينى والثقافى لدى الشباب.

أما فعالية "روائع التلاوة"، فهى مسابقة لاختيار أفضل الأصوات فى تلاوة القرآن الكريم من أعضاء مراكز الشباب، وذلك لدعم المواهب الصوتية الشابة وتشجيعهم على تحسين أدائهم فى التلاوة، وتنظيم الدورة الرمضانية الكبرى لكرة القدم بالتعاون مع اتحاد مراكز شباب مصر، تنطلق الدورة الرمضانية بمشاركة 100 مركز شباب، حيث يتنافس الشباب فى أجواء رياضية تعزز من قيم الروح الرياضية والتعاون بين الفرق.

يأتى ذلك بالإضافة إلى المبادرات التى أطلقت فى الاستعداد لهذا الشهر الكريم وهى، "زينة رمضان"، وهى عبارة عن مسابقة لتزيين مراكز الشباب بالأضواء والزينة الرمضانية، وذلك لإدخال البهجة والسرور على الأعضاء وخلق أجواء احتفالية مميزة خلال الشهر الكريم، و"شباب متطوعون" وهى مبادرة تطوعية تهدف إلى تشجيع الشباب على المشاركة فى أعمال الخير، من خلال تنظيف وتطهير المساجد وتجهيزها لاستقبال المصلين، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة لإفطار الصائمين فى الشوارع وتعزيز روح التكافل الاجتماعى والتطوع.

وأشار الدكتور وليد الفرماوى مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى أن هذه المبادرات تأتى فى إطار حرص الشباب والرياضة على دعم الأنشطة الشبابية والاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك، وتعزيز روح التعاون والتكافل بين الشباب، بما يسهم فى تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة بالإضافة إلى الأنشطة التى تستهدف الشباب والطلائع بمراكز الشباب على مستوى المحافظة بهدف نشر الوعى الدينى وتصحيح المفاهيم الدينية بين الشباب بمشاركتهم فى الاحتفالات الدينية المختلفة.

وتأتى هذه المبادرات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور وليد الفرماوى مدير عام بالقليوبية.