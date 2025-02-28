توافد المواطنين لشراء اللحوم البلدى بـ280 جنيها فى الدقهلية.. صور

الدقهلية - محمد الحبشي

تستمر مبادرات بيع وتوفير اللحوم البلدي بأسعار مخفضة أمام المواطنين تنفيذا لتعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير اللحوم والسلع بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المعظم وعلي مدار العام

وشهدت محافظة الدقهلية، إقبال وتوافد من المواطنين، حيث يتم توفير كميات كبيرة من اللحوم البلدي بسعر 280 جنيه في الأماكن المخصصة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة.

وقام محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق بالتعاون مع مديرية التموين والطب الله البيطري بتوفير سيارات متنقلة تجوب القري والمدن لتغطية المحافظة بالكامل، والوصول الي المواطنين في كل مكان خلال شهر رمضان المعظم لتوفير وبيع اللحوم بأسعار مخفضة للجميع



اقبال المواطنين علي شراء اللحوم بالدقهلية



توافد علي شراء اللحوم المخفضة



كميات من اللحوم البلدي